Създателят на ChatGPT вече е най-скъпият стартъп в света

OpenAI, компанията разработчик на чатбота с изкуствен интелект ChatGPT, е постигнала оценка от 500 милиарда долара, след като настоящи и бивши служители продадоха акции на стойност около 6,6 млрд. долара на вторичния пазар. Това съобщи източник, запознат със сделката, цитиран от Ройтерс. Така един от лидерите в индустрията на изкуствения интелект засилва позицията си, изпреварвайки SpaceX на Илон Мъск, която е оценена на 456 млрд. долара.

Значителен скок

Новата оценка е значителен скок спрямо предишните 300 млрд. долара и подчертава бързия ръст на компанията по отношение на приходи и потребителска база.

Продажбата е била осъществена към консорциум от инвеститори, сред които Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и "T. Rowe Price, потвърди източникът, пожелал анонимност поради липса на официално разрешение да говори пред медии. Компаниите не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

OpenAI, чийто съосновател и изпълнителен директор е Сам Олтман, е била одобрила продажба на акции за над 10 млрд. долара, но реално са били изкупени около две трети от предложеното количество. По-ниската от очакваната активност се тълкува вътрешно като знак на доверие в дългосрочните перспективи на компанията.

Продажбата допълва по-ранната инвестиция на SoftBank в първичен рунд на финансиране, оценен на около 40 млрд. долара.

OpenAI използва вторични продажби като инструмент за възнаграждаване на служители и задържане на ключов персонал, без да излиза на борсата.