Какво очакват фондовете от готвените промени при втората пенсия?

В предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) няма нито един текст, който да не е в защита интересите на осигурените лица. Това коментира специално за Actualno.com Евелина Милтенова, председател на УС на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по повод готвените промени, касаещи втората пенсия. Правителството в оставка предложи преди дни изменение и допълнение на КСО, което предвижда въвеждане на т. нар. мултифондов модел при капиталовия стълб на пенсионната система.

"Гражданите сами ще управляват спестяванията си"

"На гражданите за първи път ще се даде възможност сами да управляват спестяванията си в капиталовите пенсионни фондове и да решават в какъв тип подфонд да бъдат. А тези, които нямат желание да решават сами, ще бъдат защитени чрез умно изградената мултифондова система, която следва възрастта - при по-младите ще се инвестира по-динамично в търсене на по-висока доходност, при хората на средна възраст ще се преминава към балансиран подход, а непосредствено преди пенсия - към консервативен, за да се запази натрупаната доходност", обясни Милтенова и допълни, че индустрията отдавна очаква тази въвеждането на мултифондовете, защото ще имат значителен принос в модернизирането на пенсионната система.

"С мултифондовете ще бъдат създадени предпоставки за чувствително увеличаване на доходността по персоналните партиди на осигурените лица, които - отново напомням, са лични спестявания и са наследяеми. Гражданите е добре да мислят за тези партиди като лични средства, подобно на сметка в банка - те са техни и са гарантирани, отнемането им би било равносилно на национализация", посочи председателят на УС на БАДДПО.

Тя обърна внимание на факта, че обемът на персоналната партида зависи най-вече от това дали лицето се осигурява на реални или на минимални доходи и колко регулярно - защото е 5 на сто от осигурителния доход.

Кога промените ще влязат в сила?

Надяваме се законопроектът да бъде приет от действащия парламент в отговор на високите обществени очаквания. Обръщам внимание, че в този случай мултифондовете ще влязат в сила не веднага, а от 1 януари 2027 г. Надграждането на пенсионната система не е еднократен акт, а процес отвъд политическото злободневие, категорична е Милтенова.

"Въвеждането на мултифондовете ще доведе до по-добри инвестиционни възможности и възвръщаемост, ще намали таксите на дружествата и ще обвърже възнагражденията им с доходността, която са успели да постигнат за осигурените лица. Т.е. с промените държавата ще изисква от пенсионните дружества максимален резултат, отново в интерес на осигурените", подчерта председателят на УС на БАДДПО.

По думите и е важно да се знае, че има пълна гаранция на сумата внесени вноски и такси от всеки осигурен през годините, защото се въвежда гарантиран размер на първата пенсия, която фондовете изплащат от втория капиталов стълб и тя може само да нараства през годините.