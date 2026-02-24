Влязоха в сила новите мита на Тръмп

Влязоха в сила новите мита на Тръмп
Снимка: iStock

Новите глобални мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове на днешния ден със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той обяви 15-процентово ниво, предаде CNBC. В петък, след като Върховният съд отхвърли по-голямата част от митническата програма на Тръмп, той обяви, че ще бързо ще наложи 10-процентова плоска митническа ставка всички търговски партньори, като използва за основание различен търговски закон.

Ден по-късно Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social, че "с незабавно влизане в сила“ ще "повиши 10-процентовата световна тарифа... до напълно допустимото и законно изпитано ниво от 15 процента“.

Съгласно търговското законодателство, на което администрацията сега се позовава, т. нар. „Раздел 122“, мита до 15 процента могат да бъдат въвеждани бързо, но само за период до 150 дни.

Още: Обрат с цената на петрола заради митата

Меморандум на митниците

Няколко часа преди влизането в сила на глобалните мита Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпрати меморандум, с който информира вносителите, че ставката първоначално ще бъде 10 процента и ще се прилага за „всички страни за период от 150 дни, освен ако те не са изрично изключени от режима“, считано от 00:01 ч. източноамериканско време (07:01 ч. българско време) днес.

Служител на Белия дом потвърди пред "NBC News“ достоверността на съобщението.

Американски компании ще пострадат от митата на Тръмп

