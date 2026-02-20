Цената на петрола е невиждана от шест месеца

Цената на петрола се повиши в сутрешната азиатска търговия днес, насочвайки се да завърши със седмичен растеж за първи път от три седмици, на фона на нарастващите опасения от открит конфликт между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран ще пострада, ако до дни не приеме сделка за ядрената си програма, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на петрола Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 25 цента или 0,4 на сто до 71,91 долара за барел.

Американският суров петрол е нагоре с 31 цента или 0,5 на сто до 66,74 долара за барел.

Цените достигнаха шестмесечен връх вчера, след като американският президент Тръмп заяви, че ще се случат „наистина лоши неща“, ако Иран не постигне споразумение относно ядрената си програма, поставяйки краен срок от 10 до 15 дни.

И двете страни засилиха военната си активност в ключовия за добива на петрол регион.

Основното безпокойство за петролния пазар е, че евентуално изостряне на ситуацията може да наруши корабоплаването през Ормузки проток, през който преминават около 20 на сто от световното потребление на петрол.