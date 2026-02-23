Неочаквана промяна в цената на потребителската кошница

Стойността на потребителската кошница намалява с едно евро от 58 до 57 евро през тази седмица спрямо предходната. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото по време на брифинг в сградата на Министерския съвет. Той уточни, че поскъпват плодовете и зеленчуците, а основните хранителни стоки поевтиняват.

Увеличение с 5 евро за година

Все пак, в сравнение със същия период на миналата година, когато стойността на потребителската кошница е била 52 евро, увеличението сега е с 5 евро.

На годишна база на едро са поскъпнали доматите с 31 на сто, краставиците с 54 процента, тиквичките със 103 процента, лимоните със 72 на сто, ябълките с 29 процента, мандарините с 14 процента, бананите с 8 на сто, зеленият пипер също с 4 на сто. Поевтинели са зрелият лук с 26 на сто, морковите с 2 на сто, зелето с 28 на сто, картофите със 17 процента, каза той. Иванов смята, че това е нормална картина за сезонния фактор на предлагането на плодовете и зеленчуците.

В сравнение със същия период на миналата година са поевтинели захарта с 4 на сто, зрелият фасул с 6 на сто, оризът с 3 процента. Брашното остана на същите нива, каза Иванов.

Поскъпнали са олиото с 2 процента, свинското месо също с 2 на сто, кашкавалът, сиренето и пилешкото месо с по 6 процента.

Като цяло в основните хранителни продукти се наблюдава стабилност, посочи Иванов.

Над 86 на сто от левовете са иззети

Към 23 февруари над 86 на сто от левовете са иззети и остават още около 4,4 млрд. лева в гражданите, каза още Иванов.

Според него преходът от лев към евро е плавен и България е успяла в този процес. Той увери, че институциите ще продължат да работят със същото усърдие, за да не се допуснат нарушения и да предоставят адекватна информация на гражданите.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците.

Той подчерта, че засилените проверки за спазването на Закона за въвеждането на еврото ще продължат, като извършващите нарушения ще бъдат санкционирани.