Какви специфични правила следва да спазват банките при двойното обозначение на сумите по банковите сметки?

От 1 януари 2026 г. всички банкови сметки в България вече са превалутирани в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева. Наред с това в периода до 8 август 2026 г. банките прилагат задължително двойно обозначение на сумите, чиято цел е да осигури яснота и по-лесна ориентация за клиентите в условията на смяна на валутата.

Едновременното показване на сумата в евро и левове е задължително за извлечения по сметки, електронно и мобилно банкиране, справки по кредити и депозити, както и за всички платежни и информационни документи. Макар сметките да се водят в евро, левовото изражение има информационен характер и служи като ориентир за клиентите, свикнали с досегашната валута.

Двойното обозначение не влияе върху начина на плащане. По банков път всички операции се извършват изцяло в евро още от началото на годината, а след 1 февруари плащанията в брой също ще са само в евро. Показването на сумите в двете валути не води до допълнителни такси и не променя реалната стойност на средствата по сметките.

Що се отнася до обмяната в брой на левове в евро, тя продължава да се извършва във всички търговски банки в страната до 30 юни 2026 г. без начисляване на такси. БНБ ще обменя безсрочно и без такса. При обмяна на суми над 5000 евро търговските банки изискват декларация за произход на средствата. А при обмяна на суми над 30 000 лев се изисква предварителна заявка, с цел да се осигури плавно и безпроблемно обслужване на клиентите.