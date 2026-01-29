Какви специфични правила следва да спазват банките при двойното обозначение на сумите по банковите сметки?

Какви специфични правила следва да спазват банките при двойното обозначение на сумите по банковите сметки?
От 1 януари 2026 г.  всички банкови сметки в България вече са превалутирани в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева. Наред с това в периода до 8 август 2026 г. банките прилагат задължително двойно обозначение на сумите, чиято цел е да осигури яснота и по-лесна ориентация за клиентите в условията на смяна на валутата.

Едновременното показване на сумата в евро и левове е задължително за извлечения по сметки, електронно и мобилно банкиране, справки по кредити и депозити, както и за всички платежни и информационни документи. Макар сметките да се водят в евро, левовото изражение има информационен характер и служи като ориентир за клиентите, свикнали с досегашната валута.

Двойното обозначение не влияе върху начина на плащане. По банков път всички операции се извършват изцяло в евро още от началото на годината, а след 1 февруари плащанията в брой също ще са само в евро. Показването на сумите в двете валути не води до допълнителни такси и не променя реалната стойност на средствата по сметките.

Що се отнася до обмяната в брой на левове в евро, тя продължава да се извършва във всички търговски банки в страната до 30 юни 2026 г. без начисляване на такси. БНБ ще обменя безсрочно и без такса. При обмяна на суми над 5000 евро търговските банки изискват декларация за произход на средствата. А при обмяна на суми над 30 000 лев се изисква предварителна заявка, с цел да се осигури плавно и безпроблемно обслужване на клиентите.

 

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1968
  • GBP
    0.86620
  • JPY
    183.48
виж всички

