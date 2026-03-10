Цената на петрола остава нестабилна заради войната в Близкия изток

Цената на петрола остава нестабилна заради войната в Близкия изток
Снимка: iStock

Цената на петрола се понижава в сутрешната търговия днес, но след като в предходната сесия достигна тригодишен максимум. Поевтиняването бе в следствие на прогнозите на президента на САЩ Доналд Тръмп за скорошен край на войната в Близкия изток, които временно успокоиха страховете за световното предлагане на суровината, предаде Ройтерс. В по-ранната сесия вчера и двата референтни сорта загубиха по 11 на сто, но след това възстановиха част от загубите.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, отстъпиха 4,17 долара или 4,2 на сто до 94,79 долара за барел.

Американският лек суров петрол поевтиня с 3,81 долара или 4 на сто до 90,96 долара за барел.

 

Президент Доналд Тръмп коментира, че обмисля САЩ да превземат Ормузкия проток и да осигурят безопасно плаване на танкерите от там. Тръмп заплаши Иран, че ще бъде ударен "20 пъти по-силно", ако пречи на търговията с петрол и газ през протока.

Тръмп каза още, че войната на практика е свършила защото Иран бил поставен на колене и "военно нищо не им е останало".

 Снощи Тръмп проведе и телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин, като е възможно една от темите да е била охлабване на американските санкции срещу руския петрол.

Също така се появи и информация, че Г-7 може да отвори стратегическите си резерви от петрол и горива, което повлия за тенденцията на успокоение на пазарите.

 

