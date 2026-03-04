Цената на природния газ за Европа скочи рязко

Цената на природния газ в Европа спря повишението си днес, но остава висока след рязкото си покачване вчера и достигнатите рекордни стойности на фона на продължаващата война в Близкия изток и спрените доставки на втечнен природен газ от Катар. От началото на седмицата цената на газа се повиши с над 80 на сто и достигна най-високите си стойности от февруари 2023 г. По-силен ръст в цената бе регистриран единствено в началото на войната в Украйна, когато котировките временно надхвърлиха 300 евро за мегаватчас.

Цената

Фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб TTF в Нидерландия за доставки след месец, които служат като референтен показател за Европа, са на ниво от 56,50 евро за мегаватчас (MWh), след като по-рано пробиха границата от 60 евро за мегаватчас - най-високото ниво от над три години.

От началото на седмицата износът на втечнен природен газ от Катар е спрян. Вчера ключово съоръжение на QatarEnergy в Рас Лафан, което осигурява около една пета от световните доставки на втечнен газ, бе спряно след атака с дрон. Рас Лафан е ключов център за износа на втечнен природен газ, който е стратегически важен за глобалните енергийни доставки, особено за Европа и Азия.

Паралелно с това ограниченията в корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за енергийната търговия – допълнително засилват опасенията на пазарите.

Пазарни наблюдатели отбелязват, че азиатски купувачи активно търсят алтернативни източници на доставки, което засилва конкуренцията за наличните количества и оказва допълнителен натиск върху европейските цени.

Европа навлиза в края на зимния сезон със значително изчерпани газови хранилища. Потенциалната конкуренция с Азия за ограничените доставки на втечнен природен газ може да затрудни попълването на резервите през предстоящия сезон на нагнетяване.