Забавяне на инфлацията през втория месец с еврото

Забавяне на инфлацията през втория месец с еврото
Снимка: iStock

Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто през февруари 2026 г. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес. От миналия месец НСИ представя данни за т.нар. флаш инфлация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни.

Ако данните се потвърдят, има забавяне на инфлацията, защото през януари месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната инфлация 3,5 на сто.

Още: Инфлацията в ЕС се забави до най-ниско ниво от пет години

Цените

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация“ (1,3 на сто), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8 на сто) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,7 на сто).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (1,9 на сто) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ ( 0,9 на сто).

Още: Каква е инфлацията у нас през първия месец с еврото?

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,6 на сто, а годишната инфлация да бъде 2,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат: хранителни продукти - увеличение с 1,2 на сто; услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,2 на сто.

Още от Икономика

Инфлацията в ЕС се забави до най-ниско ниво от пет години

Инфлацията в ЕС се забави до най-ниско ниво от пет години

ОББ: Умерен ръст за четвъртото тримесечие на 2025 г.

ОББ: Умерен ръст за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Неочаквана промяна в цената на потребителската кошница

Неочаквана промяна в цената на потребителската кошница

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1698
  • GBP
    0.87390
  • JPY
    184.19
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата