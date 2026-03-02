Забавяне на инфлацията през втория месец с еврото

Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто през февруари 2026 г. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес. От миналия месец НСИ представя данни за т.нар. флаш инфлация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни.

Ако данните се потвърдят, има забавяне на инфлацията, защото през януари месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната инфлация 3,5 на сто.

Цените

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация“ (1,3 на сто), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8 на сто) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,7 на сто).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (1,9 на сто) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ ( 0,9 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,6 на сто, а годишната инфлация да бъде 2,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат: хранителни продукти - увеличение с 1,2 на сто; услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,2 на сто.