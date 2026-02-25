Цената на петрола продължава да расте заради опасения от военен конфликт

Цената на петрола продължава да расте заради опасения от военен конфликт
Снимка: iStock

Цената на петрола нарасна още в сутрешната търговия днес, доближавайки се до най-високата си точка от седем месеца, на фона на продължаващите опасения от военен конфликт между САЩ и Иран, който потенциално може да наруши доставките на суровината, предаде Ройтерс. Евентуален продължителен конфликт в региона може да наруши доставките от Иран, третият по големина производител на суров петрол в ОПЕК, както и от други страни от Близкия изток.

Цените

Фючърсите на сорта Брент наддадоха с 43 цента или 0,6 на сто до 71,20 долара за барел тази сутрин българско време.

Още: Рязка промяна в цената на петрола заради Иран

Американският лек суров петрол се котира за 66,01 долара за барел, което е с 38 цента или 0,6 на сто над нивото в края на вчерашната сесия.

Цената на Брент достигна най-високото си ниво от 31 юли в петък, а на Американският лек суров петрол - от 4 август в понеделник. Цените и на двата сорта се задържаха около тези максимуми, докато американската армия разположи силите си в Близкия изток, за да принуди Иран да преговаря за прекратяване на ядрената си програма.

 

"Тази несигурност означава, че пазарът ще продължи да отразява висока рискова премия и ще остане чувствителен към всякакви нови развития“ на ситуацията, заявиха стратезите на ING.

Още: Обрат с цената на петрола заради митата

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с иранска делегация в четвъртък в Женева, за да проведат трети кръг преговори.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви във вторник, че споразумение със САЩ е „възможно, но само ако се даде приоритет на дипломацията“.

"Президентът Тръмп предупреди, че при липсата на споразумение ще има „много лоши последствия“. Остава да проследим дали отстъпките на Иран ще отговорят на червената линия на САЩ за „нулево обогатяване“ на уран, посочи Тони Сикамор от IG Market.

Макар геополитическите напрежения да подкрепят цените, пазарът се бори и с опасения от значително увеличение на запасите, тъй като глобалното предлагане надвишава търсенето.

Американския петролен институт съобщи за голямо увеличение на запасите от петрол в САЩ през миналата седмица – с 11,43 милиона барела.

Въпреки това запасите от бензин и дестилати в страната са намалели, сочат още данните.

 

Още от Енергетика

Рязка промяна в цената на петрола заради Иран

Рязка промяна в цената на петрола заради Иран

Обрат с цената на петрола заради митата

Обрат с цената на петрола заради митата

Цената на петрола е невиждана от шест месеца

Цената на петрола е невиждана от шест месеца

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1784
  • GBP
    0.87140
  • JPY
    184.70
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата