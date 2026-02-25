Цената на петрола продължава да расте заради опасения от военен конфликт

Цената на петрола нарасна още в сутрешната търговия днес, доближавайки се до най-високата си точка от седем месеца, на фона на продължаващите опасения от военен конфликт между САЩ и Иран, който потенциално може да наруши доставките на суровината, предаде Ройтерс. Евентуален продължителен конфликт в региона може да наруши доставките от Иран, третият по големина производител на суров петрол в ОПЕК, както и от други страни от Близкия изток.

Цените

Фючърсите на сорта Брент наддадоха с 43 цента или 0,6 на сто до 71,20 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол се котира за 66,01 долара за барел, което е с 38 цента или 0,6 на сто над нивото в края на вчерашната сесия.

Цената на Брент достигна най-високото си ниво от 31 юли в петък, а на Американският лек суров петрол - от 4 август в понеделник. Цените и на двата сорта се задържаха около тези максимуми, докато американската армия разположи силите си в Близкия изток, за да принуди Иран да преговаря за прекратяване на ядрената си програма.

"Тази несигурност означава, че пазарът ще продължи да отразява висока рискова премия и ще остане чувствителен към всякакви нови развития“ на ситуацията, заявиха стратезите на ING.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с иранска делегация в четвъртък в Женева, за да проведат трети кръг преговори.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви във вторник, че споразумение със САЩ е „възможно, но само ако се даде приоритет на дипломацията“.

"Президентът Тръмп предупреди, че при липсата на споразумение ще има „много лоши последствия“. Остава да проследим дали отстъпките на Иран ще отговорят на червената линия на САЩ за „нулево обогатяване“ на уран, посочи Тони Сикамор от IG Market.

Макар геополитическите напрежения да подкрепят цените, пазарът се бори и с опасения от значително увеличение на запасите, тъй като глобалното предлагане надвишава търсенето.

Американския петролен институт съобщи за голямо увеличение на запасите от петрол в САЩ през миналата седмица – с 11,43 милиона барела.

Въпреки това запасите от бензин и дестилати в страната са намалели, сочат още данните.