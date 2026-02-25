ОББ: Умерен ръст за четвъртото тримесечие на 2025 г.

ОББ: Умерен ръст за четвъртото тримесечие на 2025 г.
Снимка: ОББ

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната

През четвъртото тримесечие на 2025 г. българската икономика постигна добър резултат, отчитайки реален ръст от 2.9% на годишна база, според експресните оценки на НСИ. „Икономическата активност през тримесечието бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 7.2% при доминиращ относителен дял от 81.4% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха още по-солидно с 10.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 24.7% в БВП също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката. На този фон износът отбеляза минимален спад с -0.1% на годишна база, а вносът нарасна значително с 9.5%, движен от ръста на покупателната способност“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

На фона на стабилно намаляващ тренд на хармонизираната безработица (3.3% към декември 2025 г.) и умерен ценови натиск през последните месеци, средната месечна работна заплата отново регистрира стабилен ръст от 11.0% през четвъртото тримесечие на 2025 г. (спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г.). „Наистина, този темп е малко по-бавен в сравнение с тези от второто и третото тримесечие, когато средната заплата нарастваше с по 12.0%, но все още не дава основание за извод, че темпът на заплатите в страната трайно се забавя. Средната работна заплата се покачи както в обществения (с 10.6%), така и в частния сектор (с 11.2%).“, изясни д-р Калчев.

За разлика от частния сектор, където ръстовете през годината бяха относително постоянни, в обществения сектор се наблюдава по-осезаемо забавяне през четвъртото тримесечие, при 13.8% и 14.2% годишни нараствания, съответно, за второ и трето тримесечие на 2025 г. Това е положителен сигнал, защото динамиката на работната заплата в страната в значителна степен се движи от политиката по доходите на държавните служители. “, допълни д-р Калчев. Икономическите дейности с най-голямо увеличение през последното тримесечие бяха: „Операциите с недвижими имоти“ с 18.1%, „Административните и спомагателни дейности“ с 15.6%, „Строителството“ с 15.2%.

Темпът на ръста на цените донякъде се успокои през януари 2026 г. Така хармонизираната (годишна) инфлация спадна до 2.3% (при 3.5% за декември). Потребителската инфлация (по националната методология) също се забави през януари до 3.5% при 5.0% за декември м.г.

Още от Икономика

Инфлацията в ЕС се забави до най-ниско ниво от пет години

Инфлацията в ЕС се забави до най-ниско ниво от пет години

Неочаквана промяна в цената на потребителската кошница

Неочаквана промяна в цената на потребителската кошница

Бизнес активността в еврозоната се ускори

Бизнес активността в еврозоната се ускори

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1784
  • GBP
    0.87140
  • JPY
    184.70
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата