Енергиен калкулатор, достъпен на сайта на ОББ, помага за ориентиране в енергийната ефективност на дома

Енергиен калкулатор, достъпен на сайта на ОББ, помага за ориентиране в енергийната ефективност на дома
Снимка: ОББ

Като част от развитието на онлайн услугите на банката ОББ позиционира на своята интернет страница енергиен калкулатор. Новата услуга е предназначена както за хора, които търсят своя нов дом и искат да получат ориентировъчна информация за неговата енергийна ефективност, така и за всички потребители, които с помощта на калкулатора ще могат да се запознаят с потенциални решения, с които да подобрят енергийната среда в своя дом и да научат повече за оптимизация на разходите.

Калкулаторът позволява след въвеждането на основни данни, свързани с типа на жилището, неговото строителство, използвани материали, електроуреди, дограма, изолация и т.н., да бъдат визуализирани ориентировъчни разходи и препоръки за подобрения*. Потребителите на калкулатора могат да научат повече за това как навиците влияят върху потреблението на енергията и как тези фактори могат да бъдат взети предвид при планирането на разходите.

Енергийният калкулатор е първият подобен инструмент на банковия пазар в България. Той е създаден, за да помогне на клиентите да се ориентират по-лесно в различните възможности за подобряване на енергийната ефективност на дома. Инструментът предлага практична информация, която може да бъде полезна за планирането на бъдещи инвестиции. Той е част от стремежа на банката да предоставя решения, които улесняват ежедневните избори на клиентите, включително в областта на отговорното управление на енергията и устойчивото развитие.

Енергийният калкулатор може да бъде намерен тук: https://eloan.ubb.bg/energy-calculator

*Информацията, изчисленията и препоръките в страницата на услугата се предоставят от „GREENOMETER S.R.O.“ и имат ориентировъчен характер. Енергийният анализ не е сертифицирана услуга. ОББ не носи отговорност за точността, актуалността и пълнотата на данните, нито за последици от тяхното тълкуване или от решения, взети въз основа на предоставените резултати.

Още от Икономика

Цената на потребителската кошница за трета поредна седмица е без промяна

Цената на потребителската кошница за трета поредна седмица е без промяна

Продължителна блокада на Ормузкия проток ще е заплаха за европейската икономика

Продължителна блокада на Ормузкия проток ще е заплаха за европейската икономика

Забавяне на инфлацията през втория месец с еврото

Забавяне на инфлацията през втория месец с еврото

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1547
  • GBP
    0.86243
  • JPY
    183.43
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата