НОИ обяви колко е първият среден осигурителен доход в евро

НОИ обяви колко е първият среден осигурителен доход в евро
Снимка: БГНЕС

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г., първият в евро, е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 евро. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г.

Месечна динамика на средния осигурителен доход

Справка на Actualno.com показва, че средният осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е бил 1999,08 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. пък бе 1854,22 лв.

Още: Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. бе 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. бе 1835.11 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2025 г. бе 1879.58 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. бе 1816.74 лв.

Ето с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Какво предвиждат предложените промени в пенсионната система?

Още от Труд и социална политика

Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

България е с най-ниска безработица в еврозоната

България е с най-ниска безработица в еврозоната

Промяна в датите за изплащане на пенсии през март

Промяна в датите за изплащане на пенсии през март

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Още по темата

Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

Разходите за пенсии през 2025 г. са с 2,5 млрд. лв. повече

Ето с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Ето с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Какво предвиждат предложените промени в пенсионната система?

Какво предвиждат предложените промени в пенсионната система?

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1547
  • GBP
    0.86243
  • JPY
    183.43
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата