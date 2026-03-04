България е с най-ниска безработица в еврозоната

България е с най-ниска безработица в еврозоната
Снимка: iStock/Guliver

България е страната с най-ниска безработица в еврозоната през януари 2026 г. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. В първия месец, от който страната ни е пълноправен член на еврозоната, безработицата у нас е била на ниво от 3,1 на сто, който е най-ниско от всички страни в целия европейски валутен съюз.

В ЕС и еврозоната

Сезонно изгладената безработица в еврозоната възлиза на 6,1 на сто през януари 2026 г., което е понижение спрямо 6,2 на сто през декември 2025 г. и 6,3 на сто година по-рано. За ЕС показателят достига 5,8 на сто при 5,9 на сто през предходния месец и 6,0 на сто през януари 2025 година.

Още: България е сред страните с най-ниска безработица в ЕС

По оценка на Евростат общо 12,928 милиона души в ЕС са били без работа през януари, от които 10,770 милиона в страните от еврозоната.

На месечна база броят на безработните е намалял със 185 000 души в ЕС и със 184 000 души в еврозоната. На годишна основа понижението възлиза съответно на 274 000 души в ЕС и на 273 000 души в еврозоната.

След България най-ниско е нивото на безработица в еврозоната в Малта (3,4 на сто) и Словения (3,9 на сто).

Най-висока във валутния съюз е безработицата във Финландия (10 на сто), Испания (9,8 на сто), както и във Франция и Гърция (7,7 на сто)

Още: Безработицата в България намалява сериозно

Младежка безработица

През януари 2026 г. 2,922 млн. млади хора под 25 години са били без работа в ЕС, като 2,352 млн. от тях - в еврозоната.

 

Младежката безработица в ЕС е 15,1 на сто, което представлява лек спад спрямо 15,2 на сто през декември 2025 година. В еврозоната показателят е 14,8 на сто при 15,0 на сто месец по-рано.

Спрямо декември 2025 г. броят на безработните младежи е намалял с 27 000 души както в ЕС, така и в еврозоната. На годишна база младежката безработица е намаляла с 27 000 души в ЕС, докато в еврозоната е отчетено увеличение с 12 000 души.

 

 

 

 

Още от Труд и социална политика

Предлагат да сменяме пенсионния фонд само в пощите

Предлагат да сменяме пенсионния фонд само в пощите

Обрат на пазара на труда в началото на 2026 г.

Обрат на пазара на труда в началото на 2026 г.

Какво очакват фондовете от готвените промени при втората пенсия?

Какво очакват фондовете от готвените промени при втората пенсия?

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1649
  • GBP
    0.87050
  • JPY
    183.02
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата