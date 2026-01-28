Разнопосочно движение в цените на петрола

Цената на петрола е с необичайно движение днес, след като различните сортове поеха в различни посоки, като европейският Брент отбеляза леко поевтиняване, а в същото време референтните американски контракти поскъпнаха на фона на засилването на опасенията за доставките, след като зимна буря прекъсна производството на суров петрол и спря износа от Мексиканския залив през уикенда, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент от Северно море спаднаха с 6 цента или 0,1 на сто до 67,51 долара за барел

Американският лек суров петрол тип West Texas Intermediate поскъпна с 4 цента или 0,1 на сто до 62,43 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха ръст от около 3 процента вчера.

Анализатори и търговци изчислиха, че през уикенда американските производители са загубили до 2 милиона барела на ден, или около 15 процента от националното производство, тъй като бурята е натоварила енергийната инфраструктура и електропреносната мрежа.

Няколко рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив пък съобщиха за проблеми, свързани със студеното време, което засили опасенията от прекъсвания в доставките на горива.

"Рисковете за доставките все още не са напълно изчезнали, посочват анализатори.