Неочаквано слаб ръст на китайската икономика

Неочаквано слаб ръст на китайската икономика
Снимка: iStock

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай се е увеличил с 4,5 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочат публикувани днес данни на Националното статистическо бюро на страната, цитирани от световните агенции. Това е най-слабият тримесечен ръст на втората по големина икономика в света от края на локдауните заради пандемията от КОВИД-19. През предходните три тримесечия икономиката нарасна съответно с 5,4, 5,2 и 4,8 на сто.

Изпълнена цел

Все пак, за цялата година растежът е достигнал 5 на сто, с което е изпълнена целта на правителството в Пекин.

Още: Китайската икономика рязко се забави

Икономическата активност е била подкрепена основно от външната търговия. Въпреки продължаващото напрежение със САЩ и несигурността в глобалната търговия китайските компании са спечелили от силния износ към други региони.

Икономистите обаче отчитат признаци на неравномерен растеж - докато износът продължава да подкрепя икономиката, слабото вътрешно търсене, затегнатият пазар на труда и поевтиняването на имотите оказват натиск върху потребителските нагласи. Високите нива на задлъжнялост сред много общини също ограничават възможностите за мащабни стимулиращи мерки. Очаква се тенденцията да продължи и тази година.

 

Световната банка прогнозира растеж от около 4,4 на сто за 2026 г., докато Международният валутен фонд (МВФ) очаква „приблизително 4,5 на сто“.

Още: Изненадващи данни за китайската икономика

Статистическото бюро на Китай отчете и, че продажбите на дребно в страната, които са ключов индикатор за вътрешното потребление, са се увеличили с 0,9 на сто на годишна база през декември. Това е най-бавният темп от близо три години, откакто бяха премахнати ограниченията, свързани с КОВИД-19.

Междувременно промишленото производство в Китай е нараснало с 5,2 на сто на годишна база през декември, сочат още публикуваните днес данни. Резултатът бележи забавяне спрямо ръста от 5,8 на сто, отчетен година по-рано.

 

Още от Икономика

България е шеста по инфлация в Европейския съюз

България е шеста по инфлация в Европейския съюз

Расте броят на фалиралите предприятия в България

Расте броят на фалиралите предприятия в България

Инфлацията в България се забавя

Инфлацията в България се забавя

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1617
  • GBP
    0.86700
  • JPY
    183.67
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата