Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.

Очаква се Европа да внесе рекордно голямо количество втечнен природен газ тази година на фона на значителен ръст при глобалните доставки. Това съобщи днес Международната агенция за енергията (МАЕ). Според прогнозите в най-новия тримесечен доклад на МАЕ за перспективите пред газовите пазари Европейският съюз ще внесе рекордните 185 млрд. куб. м втечнен природен газ през 2026 година. През 2025 г. ЕС внесе също рекордно голям обем втечнен газ - 175 млрд. куб. м.

Нарастване на производството в САЩ

Очаква се глобалното предлагане на втечнен природен газ да нарасне с повече от 7 процента през 2026 г., което е най-големият годишен темп от 2019 г. насам. Увеличението ще съответства на 40 млрд. куб. м, като за по-голямата част от него ще е в резултат на производството на втечнен газ в САЩ, сочат още прогнозите.

Северноамериканските газови проекти доминират при новите мощности през 2025 г., като глобалното предлагане на втечнен природен газ се увеличи с почти 7 процента. Инвестиционната дейност в газовия сектор е била най-силно развита в САЩ, където са били одобрени проекти за над 80 млрд. куб. м, се посочва в доклада.

Нарастващите обеми втечнен природен газ ще имат централна роля в оформянето на глобалните пазари на газ, заяви директорът за енергийните пазари и сигурността в МАЕ Кейсуке Садамори. Това вероятно ще окаже натиск за понижаване на цените, като същевременно ще подобри ликвидността на пазара, обясни той.

Обемът на търговията с природен газ и ликвидността на хъбовете достигнаха рекордни нива през 2025 г. на всички основни пазари.

В Съединените щати обемът на търговията с газ на "Хенри хъб“ в Луизиана се увеличи с 8 процента, докато в ЕС и Великобритания търговията с газ скочи с около 17 процента.

МАЕ обаче предупреждава, че геополитическите рискове и метеорологичните условия остават значителни фактори за световните пазари на газ, което налага постоянна бдителност по отношение на енергийната сигурност.