Рязка промяна в цената на петрола заради бурята в САЩ

Цената на петрола се повиши тази сутрин, след като се покачи с повече от 2 на сто и през предходната сесия, поради прекъсвания в производството в основните региони на САЩ, произвеждащи суров петрол. И двата основни сорта отбелязаха седмични печалби от 2,7 на сто, за да затворят в петък на най-високите си нива от 14 януари, предаде Ройтерс. Очаква се американска военна ударна група самолетоносачи и други активи да пристигнат в Близкия изток през следващите дни.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Брент поскъпнаха с 42 цента, или 0,7 на сто, до 66,30 долара за барел тази сутрин.

Американският суров петрол се повиши с 42 цента, или 0,7 на сто, до 61,49 долара за барел.

Цените на петрола се влияят тази седмица от признаци за прекъсвания в производството в САЩ, съчетани с постоянен геополитически риск срещу идеята за свръхпредлагане през 2026 г.“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

Зимната буря Фърн удари крайбрежието на САЩ, принуждавайки към спиране на производството в основни региони за производство на суров петрол и природен газ и добавяйки напрежение към електропреносната мрежа“, каза тя, добавяйки, че петролните пазари преживяват лек подем, тъй като прекъсванията затягат физическите потоци.

Производство на суров петрол от около 250 000 барела на ден е загубено в САЩ поради суровите метеорологични условия, включително спадове в находището Бакен в Оклахома и части от Тексас, съобщиха анализатори на JPMorgan в бележка.

Анализаторите подчертават, че търговците са предпазливи и по отношение на геополитическите рискове, тъй като напрежението между САЩ и Иран държи инвеститорите нащрек.

"Декларацията на президента Тръмп за американска армада, плаваща към Иран, отново разпали опасенията от прекъсване на доставките, добавяйки рискова премия към цените на суровия петрол и подкрепяйки избягването на риск в по-широк смисъл тази сутрин“, каза пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

В петък висш ирански служител заяви, че Иран ще третира всяка атака "като всеобща война срещу нас“.

Междувременно, казахстанският Каспийски тръбопроводен консорциум заяви, че се е върнал към пълен капацитет на натоварване на терминала си на брега на Черно море в неделя, след като е завършил поддръжката на една от трите си точки за акостиране.