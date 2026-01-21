Какво се случва с лизинг, инвестиции и застраховки — първите наблюдения

Въвеждането на еврото доведе до превалутиране по официалния курс на всички финансови продукти, включително лизингови договори, инвестиции и застраховки. Първите наблюдения показват, че преходът протича спокойно, без сътресения за потребителите и бизнеса. Регулациите са ясни, защитата на потребителите е гарантирана, а целият процес – стриктно контролиран от държавата чрез надзорните органи.

Всички лизингови вноски в левове вече са превалутирани автоматично в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева и няма нужда от подписване на анекси или допълнителни споразумения. Падежите, погасителните планове и условията по договорите остават без промяна. Единствената разлика е, че вноските вече се извършват в евро, като месечните суми са превалутирани точно по фиксирания курс и се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Няма намеса в общата стойност на договора, а самото превалутиране е направено напълно безплатно.

Подходът е същият и при инвестициите - фондове, акции, пенсионни партиди, доброволни осигуровки. Стойността на активите, които досега са били изчислявани в левове, също е превалутирана в евро по фиксирания курс. Рискът, доходността и динамиката на портфейлите остават същите и не зависят от новата валута. Клиентите наблюдават единствено промяна в номинала - сумите вече са в евро, но икономическата им стойност не се променя..

Застрахователният сектор също отчита плавен преход към еврото. Застрахователите следват ясно разписани правила, утвърдени от Комисията за финансов надзор, с които се гарантира, че след въвеждане на еврото потребителите няма да бъдат поставени в по-неблагоприятна финансова позиция. Всички полици - автомобилни, имуществени, живот, здравни - продължават да действат при същите условия, както при подписването им, но в евро. Премиите и обезщетенията, които досега са били в левове, са превалутирани в евро без нужда от подновяване или подписване на нови документи.