Две трети от левовете са изтеглени от обращение

Точно 2/3 от левовите наличности вече са изтеглени от обращение ( 67%), остават 10 милиарда лева. Приключва периодът с паралелно използване на лева и еврото, процесът върви гладко. От гледна точка на усещането за поскъпване - нека всички сме по-рационални в мисленето и избора си и да не даваме ухо на неверни икономически тези. Това призова председателят на Координационният център към Механизма за еврото Владимир Иванов, предаде Actualno.com.

По думите у всеки, който има недостатъчни количества евро, нека не чака последният момент - от 1 февруари ще се плаща само в евро. "До 30 юни има достатъчно време всеки, който има останали някакви левове, да си ги смени в търговските банки", припомни той.

"Не бива да има паника и припряност. Процесът по изземване на лева върви много добре. Нека търговци от големи населени места да не обменят в пощите левовете в малките села. Забелязва се спад в жалбите - от 3000 са под 900", призова Иванов.

Числата

За периода 19-23 януари в Български пощи са обменени 47 милиона лева, обясниха още от Координационния център и представиха детайлна статистика за дейността на контролните органи.

"В периода 16-22 януари от Комисията за защита на потребителите са извършили 370 проверки, съставени са 17 акта. Проверките са обхванали хранителни стоки, паркинги, аптеки, ученически столове. Забелязва се устойчив спад на изпратените сигнали за нарушения. Жалбите в НАП също намаляват. Данните са сходни с тези в Хърватия - и като брой проверки, и като процент нарушения, и като дейност", каза още Иванов.

Отчетени са и нови 23 случая за прокарване на фалшиви и дори реквизитни еврови банкноти, с което общо стават 71 броя. "Иззети са над 100 броя банкноти с номинал от 100 евро, 51 броя с номинал от 10 евро, 4 по 50 евро, 2 с номинал от 200 евро и три броя номинали от по 500 евро.

По данни на НАП до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро.

Владимир Иванов отчете още, че нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което означава, че над 90% от проверките са без нарушения. Това показва, че повечето търговци и институции работят коректно при прехода към новата валута. Центърът съобщи, че ще продължи да следи ежедневно пазара и да координира действията на институциите.