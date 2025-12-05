Ето колко е средната пенсия в България

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за октомври е 1006,92 лв. В сравнение със същия месец на миналата година средният размер е по-висок със 76,97 лв. (8,3%).Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). А броят на пенсионерите за октомври 2025 г. е 2 061 409, което е увеличение с 12 553 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към октомври 2025 г. възлиза на 12 399,9 млн. лв., което представлява 81,5% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 637,2 млн. лв.

Размерът на извършените разходи към октомври 2025 г. е 22 396,8 млн. лв., което е 81,8% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 2 207,2 млн. лв.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 19 859,2 млн. лв., което е 82,4% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година този вид разходи са с 2 040,5 млн. лв. (11,5%) повече.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към октомври 2025 г. са в размер на 2 377,2 млн. лв. или 77,3% от плана за годината. Отчетените разходи са със 158,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към октомври 2025 г. е 10 046,1 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към октомври 2025 г. възлиза на 119,8 млн. лв. което представлява 86,0% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 18,0 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към октомври 2025 г. са в размер на 98,3 млн. лв. което е 78,8% от плана за годината. Извършените разходи са с 14,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към октомври 2025 г. възлиза на 3 424,3 хил. лв., което представлява 107,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 015,8 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Общо разходите на фонда към октомври 2025 г. са в размер на 2 248,4 хил. лв., което е 46,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 910,8 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.