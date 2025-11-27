Русия започна да разпродава златните си резерви

Руската централна банка за първи път започна реални продажби на физическо злато от резервите си в рамките на операциите на Министерството на финансите за финансиране на държавния бюджет. Тези операции се провеждат в рамките на финансирането на бюджета и повтарят сделките на Министерството на финансите със златото на Фонда за национално благосъстояние (ФНБ), съобщиха за Интерфакс от пресслужбата на регулатора.

Доскоро тези операции бяха виртуални: правителството продаваше ценния метал не на пазара, а на централната банка, де факто прехвърляйки златните запаси "от единия джоб в другия“. В резултат на това кюлчетата оставаха в състава на златните резерви на страната, които надхвърлят 2,3 хиляди тона и са пети по големина в света.

Сега обаче ситуацията се променила. Централната банка продава злато на вътрешния пазар, както вече се прави и с китайските юани от ФНБ.

"Тъй като ликвидността на вътрешния пазар на злато през последните години се е увеличила, във връзка с изпълнението на бюджетните правила и други операции на ФНБ, Руската централна банка извършва посочените еквивалентни операции на вътрешния пазар не само чрез покупко-продажба на юани за рубли, но и частично чрез покупко-продажба на злато“, обясниха оттам. Кога точно са започнали продажбите на злато и в какъв обем, не се уточнява.

Разпродажби на 232,6 тона злато

Преди началото на войната във ФНБ бяха натрупани 405,7 тона злато. Оттогава Министерството на финансите е продало 57% от този запас, или 232,6 тона, за да запълни дупките в бюджета. В резултат на 1 ноември 2025 г. обемът на златото във фонда е спаднал до 173,1 тона Общият обем на ликвидните активи във ФНБ, към които освен златото се отнасят и китайските юани, е намалял с 55% — от 113,5 млрд. долара до 51,6 млрд. долара. По отношение на БВП неизразходваните запаси на фонда са намалели четири пъти – 1,9% от БВП срещу 7,3% от БВП преди началото на войната.

Според анализатора на Freedom Finance Global Владимир Чернов, чрез такива "огледални“ операции ЦБ пуска валута на пазара, за да контролира курса на рублата.

Главният икономист на "Т-Инвестиции“ София Донец оценява обема на операциите на 30 милиарда долара през 2025 г. и около 15 милиарда долара през 2026 г.

Включването на златото е логично продължение на политиката на Русия от последните месеци, когато излишъкът на рублева ликвидност нарасна на фона на активните разходи на руския бюджета и високите приходи от нефт и газ, посочва Чернов.

"Използването на злато намалява натиска върху пазара на юана, разпределя натиска по различни сегменти и запазва диверсификацията на резервите. Делът на златото в тях се е увеличил поради ръста на цените, затова продажбите на вътрешния пазар частично компенсират този дисбаланс“, допълва той.