България за първи път участва в решението на ЕЦБ за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да запази нивото на основните лихви без промяна - ход, който беше широко очакван от анализаторите и пазарите. Това стана след проведеното двудневно заседание на институцията, на което за първи път и България взе участие, в лицето на управителя на БНБ Димитър Радев. Страната ни стана 21-ия член на еврозоната на 1 януари 2026 г.

Лихвите

Така за пето поредно заседание на ЕЦБ от юни 2025 г. лихвите остават без промяна.

Депозитната лихва (лихвата, получавана от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка) остава на ниво от 2 на сто

Лихвата за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) остава 2,15 на сто

Лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт остава 2,40 на сто.

ЕЦБ понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г. спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г. на фона на растяща инфлация.

Вчера предварителните данни на Евростат за януари показаха, че инфлацията в еврозоната се е забавила до 1,7 на сто – най-ниското равнище от септември 2024 г., основно заради поевтиняването на енергията. Базисната инфлация, която изключва категории със силно променливи цени като енергия и храни, също отбелязва лек спад – до 2,2 на сто.