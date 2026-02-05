Обрат с цената на петрола заради Иран

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия днес на фона на отслабващото геополитическо напрежение след телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ - Си Цзинпин и Доналд Тръмп, както и насрочените за утре преговори между ирански и американски представители в Оман, предаде Ройтерс. Вчера цената се повиши след като САЩ свалиха ирански дрон, а въоръжени ирански лодки се приближиха до кораб под американски флаг в Ормузкия проток.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент спаднаха с 1,44 долара или 2,07 на сто до 68,02 долара.

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поевтиня с 1,34 долара или 2,06 на сто до 63,80 долара за барел.

"Тази седмица бяхме свидетели на изключителна нестабилност при ценните металите и някои други суровини, а днес виждаме на някои последващи сътресения“, коментира Тони Сикамор, анализатор в брокерската компания IG.

"Преговорите между Иран и САЩ изглежда са се върнали в нормалното русло, което премахва част от геополитическата премия от пазарите на суровини, особено от цената на петрола“, добави той.

По думите му след разговора между Тръмп и Си, напрежението на търговския фронт също е се понижило.