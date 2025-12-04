България излезе втора в ЕС по ръст при продажбите на дребно

Обемът на търговията на дребно остава без промяна какво в ЕС, така и в еврозоната през октомври спрямо септември. Това показват най-новите, сезонно изгладени, предварителни данни на Евростат. През септември обемът на търговията на дребно нараства с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто във валутната зона. На годишна основа – спрямо същия месец на 2024 г., през октомври продажбите на дребно растат както в ЕС, така и в еврозоната, съответно с 1,6 и 1,5 на сто.

В България

В България обемът на продажбите на дребно остава нараства през октомври с 1 на сто спрямо септември, когато се увеличи с 1,3 на сто. През август страната ни записа ръст от 0,2 на сто, а през юли на месечна база родните продажби на дребно се понижават с 0,3 на сто.

Още: Изненадващ спад при продажбите на дребно в Германия

На годишна основа през октомври продажбите на дребно у нас се увеличават със 7,4 на сто, което нарежда страната ни на второ място след Кипър по най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно, след като през септември и август нараснаха по-малко - съответно с 5,7 и 4,9 на сто.

В ЕС и еврозоната

В ЕС обемът на търговията на дребно през октомври, отнесено към предходния месец, регистрира увеличение с 0,4 на сто при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, намаление с 0,2 на сто при нехранителните продукти и увеличение с 0,5 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период търговията на дребно се увеличава с 0,3 при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, намалява с 0,2 на сто при нехранителните продукти и нараства с 0,3 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

Още: България отбеляза най-голям спад за ЕС в ключов сектор

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (3,6 на сто), Естония (1,7 на сто), в Хърватия (1,4 на сто), Латвия (1,1 на сто), следвани от България и Словения (1 на сто и за двете). Най-големите намаления са наблюдавани в Белгия (1,3 на сто), Австрия (0,6 на сто) и Ирландия и Швеция (0,4 на сто и за двете).

В ЕС обемът на търговията на дребно през октомври, отнесено към същия месец на 2024 г., регистрира увеличение с 0,5 на сто при храните, напитките и тютюна, ръст с 2,4 на сто при нехранителните продукти и с 2,6 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период се отчита увеличение с 0,9 на сто при храните, напитките и тютюна, с 2,1 на сто в нехранителния сектор (с изключение на моторните горива) и с 1,8 на сто при моторните горива в бензиностанциите.

Сред страните от ЕС най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно през октомври е отчетено в Кипър (9,9 на сто), България (7,4 на сто) и Малта (6,2 на сто).

С най-големи спадове са наблюдавани в Люксембург (0,8 на сто), Австрия (0,6 на сто) и Белгия (0,1 на сто).