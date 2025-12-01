Ново понижение в цената на потребителската кошница

Отчита се намаляване на цената на потребителската кошница с още 1 лев и тази седмица тя достига 99 лв. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. Той посочи, че това не е съвсем нормално явление за този период от годината. Вероятно става дума за необичайно хубавото време през ноември, което оказва влияние и води до стабилизиране на пазара. Според него понижението от един лев се дължи на обичайните седмични вариации и не представлява тенденция нито към увеличаване, нито към намаляване.

Цените през седмицата

Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на лук - с 4 стотинки, зеле - с 1 стотинка, картоф - с 1 стотинка, портокал - с 13 стотинки, грозде - с 18 стотинки, ябълки - с 25 стотинки, като при ябълката за поредна седмица се отчита намаление. Увеличение се наблюдава при доматите - с 8 стотинки, краставиците - с 21 стотинки, при морковите - с 10 стотинки, червен пипер - с 5 стотинки, зелен пипер - с 12 стотинки, тиквички - с 14 стотинки, лимон - с 4 стотинки, банан - с 3 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът - с 10 стотинки, киселото мляко - с 4 стотинки, сиренето - с 1 стотинка и яйцата - с 1 стотинка. Стоките, които намаляват своята цена, са брашно - с 6 стотинки, масло - с 10 стотинки, прясно мляко - с 1 стотинка, олио - с 3 стотинки, свинско месо - с 12 стотинки, пилешко месо - с 6 стотинки, ориз - с 3 стотинки, фасул - с 1 стотинка, захар - с 5 стотинки.

Цените през годината

Иванов представи данни за цените от началото на годината, от 1 януари 2025 г. досега.

Доматите в началото на годината са били 3,43 лева за килограм, сега се търгуват по 2,62 лева за килограм. Краставиците от 3,37 лева в началото на годината в момента са 3,40 лева за килограм. Картофите - от 1,21 лева са спаднали до 0,95 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,33 лева в началото на годината, а в момента е 0,80 лева за килограм. Цената на морковите в началото на годината е била 1,24 лева за килограм, като в момента е 1,12 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,05 на 0,85 лева за килограм.

Червеният пипер от 4,80 лева на 1 януари към днешна дата се търгува по 2,31 лева за килограм, а зеленият пипер е намалял с 2,48 лева за килограм от 4,68 лева в началото на годината. Тиквичките от 2,88 лева в началото на годината, тази седмица са 2,50 лева на килограм. Лимоните от 2,35 лева за килограм в момента се продават за 3,40 лева.

Бананите са поскъпнали от 2,63 лв. на 2,71 лв., като това е стоката с най-постоянна цена през цялата година. Цената на гроздето, което се следи от 26 август, е намаляла от 3,63 лв. на 2,90 лв. Портокалите са поскъпнали от 1,85 лв. на 1 януари до 2,38 лв. към момента, а ябълките – от 1,80 лв. на 2,00 лв. за килограм.

Захарта към 1 януари е била 1,98 лв. в момента е 1,79 лв. за килограм, фасулът поевтинява от 4,34 лв. на 4,28 лв., а брашното вдига цената си от 1,43 лв. на 1,53 лв. за килограм. Оризът се е търгувал по 3,35 лв., а в момента е 3,37 лв. за килограм. Олиото е намаляло от 3,38 лв. на 3,24 лв. за литър. Яйцата от 0,36 лева в началото на годината тази седмица се търгуват по 0,41 лева за брой.

Цената на кашкавала от 17,57 лева на 1 януари към момента е 18,15 лева за килограм. Сиренето от 11,59 лв. в началото на годината в момента се търгува за 11,90 лева. Маслото е било 3,08 лева в началото на годината, а към днешна дата е без промяна за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,32 лева на 1 януари, тази седмица се търгува по 1,38 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,47 лева в началото на годината, а сега се предлага по 2,30 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,10 лева в началото на годината, в момента се продава по 10,60 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,39 на 6,71 лева за килограм.

Иванов уточни, цитиран от БТА, че това не е показател за инфлация, а представлява изменение на цените на стоките от 1 януари 2025 г. до момента. По думите му, когато излязат статистическите данни на НСИ, вероятно ще стане ясно, че при основните хранителни продукти движението е между 2 и 3 процента. В момента пазарът функционира нормално, има здрава конкурентна среда и няма никакви условия в международен план да се очакват неблагоприятни развития.

Той допълни, че към момента ДКСБТ заедно с КЗП извършват общ анализ на цените на дребно, за да могат да се проследяват и те, като данните, с които разполагат от 10 октомври, като ценови криви общо взето съвпадат с тези на едро.