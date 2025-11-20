Отчетът на Nvidia разби всички очаквания

Отчетът на Nvidia разби всички очаквания
Снимка: Getty Images

Американската компания за разработване на електронни чипове Nvidia обяви резултати за третото тримесечие, надхвърлящи очакванията на анализаторите. Нетната печалба за третото тримесечие, приключило в края на октомври, нараства с 65% на годишна база – до 31,9 млрд. долара, се казва в прессъобщение на технологичния гигант. Данните бяха посрещнати положително на Уолстрийт, където акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 4% в електронната търговия след края на сесията. Оборотът се увеличава с 62% спрямо същия период на миналата година и достига 57 млрд. долара.

Символ на изкуствения интелект

Почти неизвестна за широката публика преди три години, Nvidia се превърна в един от символите на революцията, породена от генеративния изкуствен интелект, тъй като нейните графични процесори (GPU), се смятат за незаменим фактор за развитието му.

Още: Срив на Уолстрийт заради страхове от балон

На фона на засилените през последните седмици опасения, че се надува балон около изкуствения интелект, пазарите очакваха с нетърпение изказванията на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан.

Хуан увери, че продажбите на "Блекуел“ – най-мощния чип на компанията с приложение в изкуствения интелект и облачните услуги – са "над нормата“ и че всички графични процесори, предназначени за облачни платформи, са разпродадени.

 

"Търсенето на изчислителни мощности продължава да се ускорява“, добави той. "Изкуственият интелект прониква навсякъде и може да прави всичко“, добави той.

Още: Отчетът на Nvidia изненада пазарите

Nvidia не очаква забавяне на темпото и прогнозира ръст на приходите от 65% за текущото тримесечие – значително по-голям, отколкото очакват анализаторите.

Компанията от Санта Клара, Калифорния обявява и прогноза за брутен марж между 74,8% и 75,0% за четвъртото тримесечие – ниво, което не е достигала от пет тримесечия.

 

Още от Компании

eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо със 148 продукта, поръчани за 1 секунда

eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо със 148 продукта, поръчани за 1 секунда

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Илон Мъск си уреди да получава до един трилион долара заплата

Илон Мъск си уреди да получава до един трилион долара заплата

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68853
  • GBP
    1
    2.21574
  • JPY
    100
    1.08147
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата