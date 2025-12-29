Правила за ресто: кога може в левове, кога в евро, примерни ситуации

От 1 януари 2026 г. еврото е официалната валута на България, като официалният валутен курс е 1 евро = 1,95583 лева. В периода от 1 до 31 януари 2026 г. страната преминава през период на двойно обращение, през който плащанията в брой могат да се извършват както в левове, така и в евро, по избор на клиента.

През този едномесечен преходен период важат ясни и еднакви за всички правила за връщане на ресто. Независимо дали плащането е направено в левове или в евро, търговците връщат рестото само в евро. Това правило е въведено, за да се улесни плавният преход към единната европейска валута и постепенното изтегляне на левовите банкноти и монети от обращение.

Връщане на ресто в левове е допустимо само като изключение – единствено в случаите, когато търговецът няма достатъчна наличност от евро. В тези ситуации рестото се връща изцяло в левове, като смесено ресто не е разрешено. Това правило важи само до 31 януари 2026 г.

След края на периода на двойно обращение, от 1 февруари 2026 г., всички плащания в брой, включително връщането на ресто, се извършват единствено в евро.

Примерни ситуации от практиката

● Ако клиент плати с 50 левова банкнота покупка на стойност 12 евро, търговецът изчислява сумата по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева и връща ресто от 13,56 евро.

● Ако търговецът не разполага с достатъчно евро, той може да върне рестото изцяло в левове, но само през месец януари 2026 г.

● Законът позволява търговецът да откаже да приеме плащане с повече от 50 броя монети при една транзакция.

Ясните правила и фиксираният курс гарантират прозрачност, защита на потребителите и предвидимост за всички участници в процеса, като подготвят търговците и гражданите за окончателното преминаване към еврото.

Ако попаднете на недобросъвестен търговец, сигнализирайте контролните институции:

- Когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки или услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори или има нарушения, свързани с разплащателни документи – Националната агенция за приходите: тел.: 0700 18 700; e-mail: infocenter@nra.bg;

- При нарушения с двойното обозначаване на цените на етикетите или друго подвеждане на потребителите – Комисията за защита на потребителите: тел.: 0700 111 22 или на https://kzp.bg/bg/login и чрез мобилното приложение на КЗП.

- При нарушения на банките – Българската народна банка: e-mail: Notes-and-coins@bnbank.org и BNB-Delovodstvo@bnbank.org