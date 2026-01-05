Свръхпредлагането на петрол компенсира опасенията заради Венецуела

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия. Изобилието от глобални доставки на суровината компенсираха опасенията от нарушения на пазара, след като през уикенда американските въоръжени сили плениха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден, предаде Ройтерс. В началото на днешната търговия цените и на двата сорта отбелязаха спад с около 1 на сто, след което нараснаха леко, докато инвеститорите анализират политическите сътресения във Венецуела и влиянието им върху доставките на петрол.

Цените

Котировките на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се понижиха с 21 цента или 0,4 на сто до 60,54 долара за барел към 06:52 часа българско време.

Американският лек суров петрол поевтиня с 28 цента или 0,5 на сто до 57,04 долара за барел.

Според анализатори в условията на глобален пазар с изобилие от петрол евентуално по-нататъшно прекъсване на износа от Венецуела ще има незначително влияние върху цените.

"Виждаме неясни, но умерени рискове за цените на петрола в краткосрочен план заради Венецуела, в зависимост от това как ще се развие политиката на САЩ по отношение на санкциите“, заявиха анализаторите на американската банка Goldman Sachs. Те оставят без промяна прогнозите си за цените на петрола през 2026 г.

Висши служители в правителството на Мадуро, които определиха задържането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес като отвличане, все още са на власт и обещаха да останат единни зад венецуелския президент, но промяна в режима в Каракас би могла да потисне цените, според анализатори.

"Промяна в режима във Венецуела би представлявала моментално един от най-големите рискове за перспективите за глобалното предлагане на петрол през 2026-2027 г. и след това“, смятат анализатори на банка JPMorgan.

Американските удари срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на Мадуро, не нанесоха щети на съоръжения за производство на петрол и рафинериите в страната.

Евентуално отменяне на санкциите на Вашингтон срещу Каракас може да отключи производството на няколкостотин хиляди барела на ден, обясни Хелима Крофт, ръководител на отдела за проучване на суровините в инвестиционната банка RBC Capital Markets.

Тръмп заяви в неделя, че САЩ може да предприемат втори военен удар срещу Венецуела, ако останалите членове на администрацията не сътрудничат на усилията му да „оправи“ страната.

"Ситуацията е непредсказуема при хаотичен сценарий на смяна на властта, какъвто се случи в Либия или Ирак“, добави Крофт.

На този фон Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), от която е част и Венецуела, заедно с техните съюзници, обединени във формата ОПЕК+, решиха вчера да поддържат добивите си на досегашните нива.

През 2025 г. цените на петрола спаднаха с над 18 процента, което е най-значителният годишен спад от 2020 г. насам, на фона на засилени опасения за свръхпредлагане.