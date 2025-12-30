НОИ обяви графика за изплащане на първите пенсии и обезщетения в евро

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви графика за изплащането на първите пенсии и обезщетения в евро. С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи, посочват от института. Оттам допълват, че НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания.

График за изплащането на пенсиите

Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени още на 7 януари 2026 г., уточняват от НОИ.

Още: Предлагат сериозни промени в пенсионната система

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината пък е 15 януари (четвъртък), съобщават от НОИ.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Ето колко е средната пенсия в България

Колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия?