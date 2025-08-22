Колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия?

Общо 4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от така наречения "таван на пенсиите“ от 3400 лева. Това сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) към 31 декември 2024 година. От тях 956-ма пенсионери биха получавали с цели над 850 лева повече, ако такова ограничение не съществуваше, става ясно още от данните, цитирани от БНР.

Таванът спестява близо 3 милиона разходи

Таванът на пенсиите спестява общо над 2 900 000 лева месечно от разходите на държавата за пенсии. Така например най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лева повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4250 лева на месец, спестяват на бюджета 1 900 000 лева от за пенсии. От тези 956 пенсионери 293-ма са от сектор "Сигурност“.

Други 70 души биха получавали до 850 лева над максималната, ако липсваше ограничението. А до 100 лева над "тавана“ биха вземали 446 души.

Почти милион души получават минимални пенсии

Данните на НОИ сочат още, че над 936 000 получават минимални пенсии. Над половин милион от тях са с минимална пенсия за стаж и възраст, която за миналата година е едва 580.57 лв.

Когато действителният размер на пенсията е под минималната, солидарната пенсионна система доплаща, за да се достигне до нея. За миналата година такова доплащане е имало за близо 800 000 пенсионери, общо за над 130 милиона лева на месец. За болшинството от тези хора месечните суми за доплащане до минималните размери са над 30 лева.

Годишно разходите за пенсии за сметка на Държавното обществено осигуряване са над 21 милиарда лева, а броят на пенсионерите е приблизително 2 милиона души. За 2024 година средната пенсия е 883 лева.