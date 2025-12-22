Какво ще се случи с цените на имотите след еврото?

Между 5 на сто и 8 на сто се очаква да бъде ръстът в ценовите нива на жилищата у нас през предстоящата 2026 година, което от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга, в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките, кредитирането ще се стимулира, което ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища. Това се посочва в прогнозата на компанията за недвижими имоти "Имотека“.

Пазарът на имоти през 2026 г.

След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12 на сто в момента до 1 на сто. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити", казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на компанията.

Според Пейчев през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

Какво се случи през 2025 г.?

Като година на 3 скорости може да се определи изминалата 2025, коментират от компанията и изтъкват, че от началото ѝ до май-юни купувачите са били активни, но и внимателни в избора си. Едни премисляха добре, преди да установят какъв имот им е необходим, за да удовлетвори оптимално жилищните им нужди. Други инвестираха средства в недвижими имоти в процес на строителство с цел препродажба и постигане на печалба. Трети използваха момента, за да се сдобият с къща в крайградските зони и на 40 км от големите градове, особено около четирите големи града в България, уточняват анализаторите.

През лятото дойде вторият етап от развитието на пазара през годината, посочват от компанията и го определят като пиков период предвид новината за приемането на еврото в България. Запитванията демонстрираха рекордни нива, изтъкват от компанията.

От септември насам потенциалните купувачи забавиха активност - запитванията към агенцията бяха с между 15 на сто и 25 на сто по-малко. На този фон обаче сделките не намаляваха, а дори отчетоха ръст, посочват от компанията.

"Пазарът отся онези потребители, които по-скоро се оглеждаха, водени от общата еуфория, без да имат нужните спестявания. Активните участници обаче, хората с налични средства, останаха на пазара и сделките продължиха да се сключват със същата динамика", пояснява Пейчев.

Цените отчетоха сериозен ръст през годината. Средните цени на жилищата старо строителство в предпочитаните централни райони на София като Докторски паметник вече надхвърлят 5000 евро на кв. м. В квартал „Изток" средните цени са над 3800 евро на квадрат, в „Лозенец" – над 3500 евро на кв. м, а в „Борово" – около 2900 евро на кв. м. Цените на жилищата ново строителство също са нараснали през годината и в София и рядко се срещат нива под 2000 евро на кв. м.