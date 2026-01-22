Цените на имотите в България скочиха до небесата

През последното, четвърто тримесечие на 2025 г., точно преди въвеждането на еврото, цените на имотите в България отбелязаха значителен годишен ръст – над 15 на сто спрямо същия период на предходната година, поставяйки страната ни сред водещите пазари в ЕС по поскъпване на жилищата. Годината е завършила с растящи цени, устойчиво търсене и стабилно ниво на сделки. Това показват данните на агенции за недвижими имоти.

Най-търсени са двустайни и тристайни апартаменти

Търсенето остава стабилно и активно, особено за двустайни и тристайни апартаменти, които са най‑предпочитаните на пазара.

Предлагането на готови за живеене имоти е ограничено, което подкрепя стабилните ценови нива и засилва конкуренцията сред купувачите, подчертават в свой анализ от ARCO REAL ESTATE.

В големите градове като София, Варна и Пловдив се наблюдава засилен интерес към качествени жилища, особено в добре развивани квартали и ново строителство, посочват от компанията.

Нов ръст на цените през последното тримесечие на 2025 г., отчитат и от "Имотека". В София той е най-отчетлив при 2-стайните и 3-стайните жилища, които поскъпват с около 20 на сто на годишна база. Едностайните и многостайните жилище също се покачват, но с около 10 на сто, показват данните на компанията.

Навлизането на еврото е и сред причините и за лекия ръст на инвестиционните покупки през периода, се посочва в обзора на компанията. От 21 на сто през 2024 година, те се покачват до 25 на сто през 2025 г. Това отново се дължи на желанието на хората да съхранят парите си в случай на непредвидени обстоятелства. От друга страна, стремежът на хората да се сдобият с имот е и резултат на общата психологическа нагласа, че подобен тип инвестиция е сигурна и консервативна.

Покачва се и делът на покупките на ново строителство в София, който през 2025 г. е около една трета от всички сделки, посочват от компанията. За много от купувачите то бе първи избор поради високото качество на строителството, но и възможността за по-гъвкави разплащателни схеми. В условията на затягащо се банково кредитиране новото строителство често предлага по-голяма предвидимост на цената и етапност на плащанията.

Намалява средната квадратура на търгуваните жилища към края на годината спрямо началото ѝ. Ако в първите 6 месеца тя бе около 115 кв. м, то към октомври-декември се сви до 100 кв. м. Според експертите, това се дължи на растящия интерес към инвестиционни покупки, отбелязват от компанията.