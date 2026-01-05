Първата търговска сесия в евро на БФБ стартира с ръст

Първата сесия на Българската фондова борса (БФБ) с търговия в евро беше официално отбелязана с церемония в сградата на БФБ в София. След присъединяването на България към еврозоната българският капиталов пазар вече оперира изцяло в единната европейска валута за всички борсово търгувани инструменти. Председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански определи днешния ден като историческо не само за капиталовия пазар и икономиката, но и за държавата като цяло.

Няма индикация за смущения в процеса

По думите му поднадзорният небанков финансов сектор на България е напълно готов за приемането на еврото и към този момент няма индикация за смущения в процеса на преход от лев към евро.

Големански заяви, че 2025 година е приключила с добри новини за капиталовия пазар, визирайки обявените намерения на правителството да създаде условия за първично емитиране на държавни ценни книжа чрез БФБ и публикувания законопроект, предвиждащ въвеждане на мултифондовата система при управлението на средствата във фондовете за пенсионно осигуряване.

По думите му предвиденото емитиране на ДЦК на борсата ще осигури на индивидуалните инвеститори достъп до подобен финансов инструмент и благодарение на инфраструктурата на БФБ предпоставката за добър вторичен пазар на ДЦК е налице, което от своя страна ще осигури допълнително ускорение за капиталовия пазар и може да бъде стимул за гражданите да подобрят своята финансова грамотност.

Според Големански въвеждането на мултифондовата система, касаеща втория и третия стълб на пенсионната система у нас, ще подпомогне капиталовия пазар в страната, тъй като дава възможност на пенсионните дружества да инвестират управляваните средства в различни финансови инструменти.

Той подчерта, цитиран от БТА, че оборотът за 2025 година на БФБ е преминал границата от 1 млрд. лева и си пожела през настоящата 2026 година да надмине 1 млрд. евро.

Изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов изрази увереност, че предстоят години на растеж за българския капиталов пазар.

"Българска фондова борса от днес и нашият капиталов пазар не е само национална платформа и национален пазар, а вече европейска платформа, на която се срещат и добрите идеи намират капитал, а добрите компании растеж. Аз съм убеден, че за българския капиталов пазар старира нов инвестиционен цикъл, цикъл на растеж на доверие и на много повече възможности за интеграция. Както вече спомена и господин Големански, с това ние завършваме цикъла на интеграция на българския капиталов пазар, на българската икономика, към европейската икономика, а с всички усилия, които полагаме за интегриране на нашия пазар в пространството в Европа, аз съм абсолютно убеден, че предстои един наистина добър период за българския капиталов пазар“, каза Моравенов.

Ръст на SOFIX

Той отбелязва, че търговията на БФБ в евро вече е стартирала и първите сделки в новата валута вече са налице, а основният индекс SOFIX отчита ръст от 2 на сто от началото на деня.

По думите му поради празничния режим ефектът от нови инвеститори в България в резултат на членството в еврозоната се е проявил първо в туристическия сектор, където вече се отбелязва ръст на туристи не само от традиционни дестинации, но и от различни континенти.

"Аз лично съм убеден, че с преминаването на търговията в евро новите инвеститори, които очакваме да се завърнат на Българска фондова борса, а и да се появяват още по-големи такива, вече ще бъдат налице и то не само от региона, но и от целия свят. Това ще даде допълнителни възможности на българските компании, които търсят растеж“, каза Моравенов.

Изпълнителният директор на БФБ заяви, че през тази година се очаква и първата едновременна процедура по първично предлагане на акции (IPO) на БФБ и на Франкфуртската фондова борса чрез сегмента Eurobridge.

Моравенов подчерта, че реализирането на проекта за емитиране на ДЦК през борсата ще даде възможност на българските граждани да имат достъп до възможностите за инвестиции на българския капиталов пазар.

"Това ще бъде възможност за повишаване на тяхната финансова грамотност, но ще бъде и възможност за повишаване на тяхната инвестиционна култура и, разбира се, на техните доходи, инвестирайки в нискорискови инструменти с добра доходност“, каза той, изразявайки увереност, че успешната реализация на този проект ще доведе до съществен ръст на инвеститорите на дребно на БФБ.

"Българската фондова борса е само платформата, тя е инфраструктурата, която дава възможност на българските инвеститори, участниците на българския капиталов пазар да реализират техните идеи и това няма как да се случи без активното участие на всички инвеститори на нашия пазар“, каза Моравенов, добавяйки, че цикълът на високи ръстове, които постигат публичните компании у нас през последните години, ще продължи поне през следващите 2 години.

Асен Ягодин, председател на Съвета на директорите на БФБ, посочи, че приемането на еврото е нещо, което страната ни е чакала 28 години в условията на валутен борд. По думите му бордът е спомогнал за стабилността на държавните финанси и е позволил страната да натрупа резерви и да поддържа ниски нива на задлъжнялост.

Според Ягодин присъединяването към еврозоната е естествен завършек на пътя на България след присъединяването към Европейския съюз и Шенгенското пространство, като еврото може да доведе до цялостно благоденствие на обществото и в частност на капиталовия пазар.

"С влизането в еврозоната и съответно превалутирането на всички наши борсово търгувани инструменти в евро се очаква това също да спомогне и за онези инвеститори, които загубихме през 2009-2010 година, външни инвеститори, а и българските да се върнат подобаващо на нашия пазар“, каза Ягодин, добавяйки че оборот от 1 млрд. евро е може би постижима цел още през тази година.