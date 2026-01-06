Обрат с цената на петрола след събитията във Венецуела

Цената на петрола неочаквано се понижи днес в сутрешната азиатска търговия на фона на очакванията за засилено предлагане на световния пазар и при очаквания за слабо търсене, след като пазарът прецени перспективите за засилване на добива на Венецуела след акцията на САЩ, при която бе задържан и отведен венецуелският президент Николас Мадуро, предадоха Си Ен Би Си и агенция Ройтерс.

Цените

Сортът Брент от Северно море, референтен за Европа загуби 0,23 на сто до 61,62 долара за барел.

Още: Свръхпредлагането на петрол компенсира опасенията заради Венецуела

Американският лек суров петрол поевтиня с 0,31 на сто до 58,14 долара за барел.

Американските удари срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на Мадуро, не нанесоха щети на съоръжения за производство на петрол и рафинериите в страната.

Евентуално отменяне на санкциите на Вашингтон срещу Каракас може да отключи производството на няколкостотин хиляди барела на ден, смятат анализатори.

На този фон Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), от която е част и Венецуела, заедно с техните съюзници, обединени във формата ОПЕК+, решиха да поддържат добивите си на досегашните нива.

През 2025 г. цените на петрола спаднаха с над 18 процента, което е най-значителният годишен спад от 2020 г. насам, на фона на засилени опасения за свръхпредлагане.

Още: Свръхпредлагането натежа върху цената на петрола