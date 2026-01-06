Над една трета от левовете в обращение вече са изтеглени

Близо 36,3% от българските левове в обращение вече са изтеглени от БНБ, като от декември тенденцията се засилва. Очакванията са до края на март да бъдат изтеглени всички наличности на левовете. Това стана ясно на първия брифинг на новосъздадения Координационен център към Механизма за еврото, оглавяван от Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, предаде Actualno.com.

Той подчерта, че към 6 януари са постъпили 135 хиляди лева от наложени санкции за нарушения на Закона за въвеждане на еврото у нас, но подчерта няколко пъти, че процесът върви плавно и спокойно и най-вече "противно на очакванията и вещанията отпведи 31 декември". Нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута.

По 300 проверки на ден

По данни на Координационния център общо се правят по 300 проверки на ден в първите работни дни на новата година в магазини, фризьорски салони, паркинги, фитнес зали, а от края на седмицата започват и проверките в зимните курорти. Очаква се НАП да надхвърлят бройката от 9000 проверки, които до момента са извършени. "Благодарим на всички търговци, които постъпиха съвсем лоялно и закръглиха цените в евро в полза на потребителя, бяха добре подготвени с евро наличности. Никак не са малко и това е радостно, процеса върви добре. Естествено, има хора, които вечно не са подготвени и не са готови", каза още Иванов.

От Координационния център подчертаха, че всички монети в левове и стотинки могат да се сменят без такси и без ограничения до края на юни. Населените места, в които няма клонове на банки, ще могат да се обменят безплатно в пощенските клонове, припомни Иванов.

"Призоваваме всички граждани да използват търговските банки за обмяна на левове в евро, БНБ и пощите, като не търсят алтернативни начини като улични валутни сделки с цел да не станат жертва на престъпление", каза още той.

