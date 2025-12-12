ОББ и Mastercard подариха светлина и коледен дух на софиянци с „КоЛЕДа на Малките 5“

Този декември емблематичното градско пространство на столицата, популярно с името „Малките пет кьошета“, отново стана специално. В навечерието на коледните празници ОББ и Mastercard преобразиха кръстовището на улиците „6-и септември“, „Хан Крум“ и „Неофит Рилски“, пренасяйки жители и гости в приказния свят на водата. Темата на петото издание на „КоЛЕДа на Малките 5“, бе вдъхновена от новата дългосрочна програма „ВОДИМ“, която международният картов оператор и най-голямата банка по активи в страната реализират в подкрепа на водното богатство и природата на България. Коледната украса и микросъбитията и кътовете в рамките на фестивала бяха подчинени на леда и ледниците, за да изпратим подходящо 2025 г., обявена от ООН за Международна година на опазването на ледниците.

Еднодневният градски фестивал в неделя, 7 декември, започна в 12.00 часа с музикални изпълнения, които продължиха през целия ден и създаваха настроение на малки и големи. Тематична храна, напитки, включително и специален изграден от лед бар „Водим“, детски научен клас, работилници, благотворителен пазар с фокус върху природата и биоразнообразието и различни работилници допълваха атмосферата, на която се насладиха хиляди граждани, които предпочетоха тази дестинация за своята неделна разходка.

Кулминация на събитието бе запалването на светлините на коледната украса. То бе направено в 17.00 часа от Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ, и Трайчо Трайков, кмет на столичния район Средец. Кристоф Де Мил спечели овациите на множеството хора, които поздрави на български. В своето изказване той акцентира върху важността на водата и отговорността, която всички имаме, за да я опазваме. Лидерът на най-голямата банково-застрахователна група пожела на всички топло посрещане на празниците, коледен дух, здраве и благоденствие.

Програмата „ВОДИМ“ е дългосрочна инициатива на ОББ и Mastercard, посветена на качеството на водата от извора до чешмата. Тя стартира през есента на 2025 г. с поставянето на диспенсъри за пречистване на вода в пет столични училища и възстановяването и изграждането на три чешми с влажни зони в национален парк „Витоша“. Предвижда се през следващите години брояt на диспенсърите и възстановените чешми да се увеличи, като наред с това към програмата да се развият и нови направления, сред които почистване на пластмасови отпадъци край морето и други водоизточници, картографиране и почистване и социализиране на водопадите в България и др.

Сред акцентите в програмата бяха и прожекцията на филма „Експедиция Антарктика“ на Живко Константинов и срещата с учени от българската антарктическа експедиция, както и образователната изложба „ВОДИМ“ и щандът на Българска фондация „Биоразнообразие“ на благотворителния базар. „КоЛЕДа на Малките 5“ се осъществява с подкрепата на Mastercard и ОББ, както и благодарение на гражданите, местните бизнеси, общността на „Малките 5“, екипа на Imp-Act Agency, Столична община и район „Средец“. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

По време на фестивала бяха представени и екологичните проекти от дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“, като посетителите можеха да направят дарение както на ПОС терминал, така и в специална кутия за дарения. Външната дарителска кампания продължава до 31.12.2025 г., като след това, набраните дарения от вътрешната кампания, умножени с допълнителния бонус от ОББ за всяко дарение и с набраните средства от външната дарителска кампания, ще бъдат предоставени на 20 организации, за реализацията на техните проекти в областта на здравеопазването, социалните дейности, култура и образование и екология и опазване на околната среда.