Турската лира се срина до историческо дъно към еврото

Турската лира отбеляза нов исторически спад спрямо еврото, надхвърляйки за първи път границата от 50 лири за едно евро, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Курсът достигна 50,0519 турски лири за евро в 15:12 ч. местно време (14:12 ч. българско време) вчера. На свободния пазар днес, по информация на в. „Хюриет“, към 10:00 ч. местно време (09:00 ч. българско време) днес курсът е достигнал 50,1658 лири за евро.

Засилването на еврото удари лирата

Според турския новинарски сайт "Мемурлар.нет“ обезценяването на лирата е свързано с последното понижение на основната лихва от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ. След този ход щатският долар отслабна, а еврото засили позициите си. Укрепването на европейската валута спрямо долара се е прехвърлило и върху курса "евро–лира“, коментират още в Турция.

По данни от референтния курс на Турската централна банка към 15:30 ч. местно време (14:30 ч. българско време) вчера едно евро се е търгувало за 49,8569 турски лири.

Местните медии припомнят, че още на 12 юни 2025 г. турската валута премина границата от 45 лири за евро, което подчертава продължаващата тенденция на обезценяване.

