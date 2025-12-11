Депутатите гласуваха парите за пенсии

Новият проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., в който се уреждат парите за пенсии, беше гласуван на първо четене в Народното събрание, макар да не е разгледан от социалната комисия, което е в разрез с правилника за работа на парламента, който е със статут на закон. Въпреки това мнозинството одобри документа с 122 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се.

Проектът бе внесен от Министерския съвет след оттеглянето на първоначалния вариант, предизвикал силно обществено недоволство и масови протести заради предвиденото увеличение на осигуровките с 2%. То в крайна сметка бе отложено за следващите години.

Основни параметри

Предвижда се от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата да стане 620,20 евро, същият размер да важи и за минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е заложена на 322,37 евро за първото полугодие и 346,87 евро за второто. Минималните и максималните размери на обезщетението за безработица остават съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", както и съотношението между осигурител и осигурен. Предвидено е от началото на 2026 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2 години да се увеличи до 460,17 евро, а жените, които се върнат на работа по-рано, да получават 75% от дължимото обезщетение вместо досегашните 50%.

Общият размер на приходите и трансферите достига 15,26 млрд. евро, включително над 6,8 млрд. евро трансфер от държавния бюджет. Разходите за пенсии през 2026 г. възлизат на 13,42 млрд. евро – с 8,9% повече спрямо 2025 г., основно заради ефекта от предишни увеличения и предвиденото осъвременяване от 1 юли 2026 г.