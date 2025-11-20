Депутатите гласуваха рекорден скок на пенсионната вноска

Парламентът одобри на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Той беше подкрепен от депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Проектът съдържа съществени промени за работещите и бизнеса, сред които се откроява безпрецедентното увеличение на вноската за пенсия с два процентни пункта от 1 януари – ръст от над 10% спрямо настоящата тежест.

Новите осигуровки

Така за родените преди 1960 г. осигуровката за пенсия се повишава от 19,8% на 21,8%, като личната част става 9,66%, а тази за работодателя – 12,14%. При родените след 1959 г. процентите се увеличават от 14,8% на 16,8%, съответно 7,46% лична и 9,34% работодателска вноска.

Успоредно с това депутатите гласуваха максималният осигурителен доход да нарасне до 2352 евро, а минималният за самоосигуряващите се става 620,20 евро – равен на минималната работна заплата от Нова година.

При обезщетенията почти всички размери остават без промяна, с изключение на увеличението за втората година на майчинството до 460,17 евро, както и на дела от обезщетението при връщане на работа – от 50% на 75%. Минималното дневно обезщетение за безработица ще е 9,21 евро, а максималното – 54,78 евро.

От 1 юли минималната пенсия се покачва до 346,87 евро при очаквано осъвременяване по швейцарското правило между 7 и 8%. Максималната пенсия остава 1738,40 евро.

