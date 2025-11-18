ОББ с промоционална кампания за инвестиране в ИнРесто

Две седмици остават до края на промоционалната кампания на ОББ, която е предназначена за клиентите на банката, които ползват ИнРесто – иновативен продукт с инвестиционен характер, достъпен за всички клиенти с банкова карта в лв. от ОББ. До 30.11.2025 г. всеки един от тях, който го е активирал и е направил поне една вноска в размер на 10 лв., ще може да участва в томбола и да спечели един от пет 65 инчови телевизора или един от пет таблета iPad 11.

ИнРесто е специален продукт, с който всеки може да превърне своето потребление в инвестиция. Това благоприятства създаването на инвестиционни навици с ползването на нискорисков инвестиционен продукт и малки суми, които с времето се натрупват и увеличават. За целта трябва потребителят да влезе в ОББ Мобайл и да избере една или повече от своите карти. Продуктът ще закръгли всяко плащане до следващо цяло число и ще задели разликата. Щом заделената сума достигне 10 лв., тя ще се инвестира в договорен фонд, управляван от ОББ Асет мениджмънт. Всички заделени и инвестирани суми могат да се следят в специално меню в приложението. ИнРесто притежава и турбо функция, с която клиентите могат да умножават стойността на своето ресто два, три или дори пет пъти.

Продуктът ИнРесто е една от най-удобните, лесни и подходящи форми за стартиране на инвестиционен план с малки суми и натрупване на активи, без това да повлияе значително върху разполагаемия доход на домакинството. Повече за условията на промоцията може да намерите на ИнРесто - Инвестирането - достъпно за всеки | Обединена българска банка.

От представянето на продукта в края на октомври 2024 г. 30 197 лица са започнали своя инвестиционен план с ИнРесто, като 10 148 са активирали функцията турбо, която позволява по-бързото увеличаване на заделената сума. Данните са към дата 14.11.2025 г.

*Обратното изкупуване на дяловете от взаимен фонд ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран ЛЕВА се заявява в избрани клонове на банката и може да отнеме до 10 дни. Стойността на дяловете във фондовете се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства.

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран ЛЕВА инвестира постоянно 85% или повече от активите си в дялове на KBC Dynamic Balanced.