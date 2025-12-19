ОББ подписа гаранционно споразумение с ББР по InvestEU за портфейл от 335 млн. евро

Обединена българска банка (ОББ) подписа гаранционно споразумение с Българската банка за развитие (ББР) по програмата InvestEU за създаване на два портфейла на обща стойност от 335 млн. евро, с което разширява достъпа до финансиране за предприятията и подкрепя реализирането на устойчиви инвестиции в България. Документът бе подписан на 18.12.2025 г. в централата на ББР от Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, и Франк Янсен, член на управителния съвет и изпълнителен директор „МСП банкиране" на ОББ.

С подписването на споразумението двете финансови институции създават допълнителни възможности за подкрепа на конкурентоспособни, иновативни и устойчиви проекти, като гаранционните механизми по InvestEU ускоряват реализацията на инвестиции със значим икономически и екологичен ефект на пазара в България.

„За ОББ е важно да бъде партньор на ББР по програмата InvestEU. Кредитната гаранция е предназначена да предостави преференциално финансиране на малки и средни предприятия и да подкрепи икономическия растеж и регионалното развитие. Средствата по програмата са в съответствие с нашите приоритетни стълбове – конкурентоспособност, иновации, дигитализация и устойчивост“, заяви Франк Янсен, изпълнителен директор „МСП банкиране" на ОББ.

Партньорството предвижда прилагане на портфейлни гаранции с таван на загубите, които улесняват кредитирането при преференциални условия за клиентите. В рамките на споразумението ОББ ще предлага финансиране по два гаранционни подпродукта, като по всеки от тях периодът на включване е до 31.12.2030 г.:

Гаранционен продукт за МСП – подпродукт „Гаранция с таван на загубите“ с потенциал за изграждане на кредитен портфейл до 300 млн. евро. Допустими са МСП по ЗМСП и малки междинни предприятия (до 499 служители). Финансирането може да бъде инвестиционно и оборотно (вкл. револвиращо), с 80% гаранционно покритие, гаранционна такса от 0.24% върху размера на кредита, максимален размер на кредита до 8.25 млн. евро и срок до 120 месеца. Обхватът на допустимост е широк – общи цели, устойчивост, иновации и дигитализация, култура при преференциални условия за крайния получател и при прилагане на режимите за държавна помощ съгласно Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО).

Гаранционен продукт „Устойчиви инвестиции“ – подпродукт „Управление на отпадъците, отпадъчните води и чист въздух“ с потенциал за изграждане на кредитен портфейл до 35 млн. евро. Допустими са общини и предприятия (вкл. големи), които изпълняват или планират проекти за управление на отпадъци от строителство и разрушаване, производство на рециклирани строителни материали и/или дейности на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Финансирането може да бъде инвестиционно и оборотно (вкл. револвиращо), с 80% гаранционно покритие, гаранционна такса от 0.24% върху размера на кредита, максимален размер на кредита до 8.25 млн. евро и срок до 180 месеца, като допустимостта е конкретно фокусирана върху отпадъци и кръгова икономика с предвидени преференциални условия за крайния получател и при прилагане на режимите за държавна помощ съгласно ОРГО.

Програма InvestEU, която се изпълнява в периода 2021–2027 г., е ключов инструмент на Европейската комисия за подпомагане на устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите. Тя има за цел да стимулира инвестициите, зелената икономика, заетостта и просперитета в Европа.