Обрат с цената на петрола след думи на Тръмп в Китай

Цената на петрола отбеляза ръст от над 1 процент в петъчната сутрешна търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от САЩ, предаде CNBC. Изказването на Тръмп последва среща между него и китайският президент Си Цзинпин в сградата на китайския парламент в Пекин. От китайската страна все още няма потвърждение на договорени покупки на петрол.

Цените

Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли се повишиха с 1,49 процента до 107,30 долара за барел.

Американският лек суров петрол с доставка през юни поскъпна с 1,55 процента до 102,74 долара за барел.

"Те се съгласиха, че искат да купуват петрол от Съединените щати, ще започнем да изпращаме китайски кораби в Тексас, Луизиана и Аляска“, заяви Тръмп в предварително записано интервю за Fox News след срещата си с президента Си.

Двамата лидери също така се съгласиха, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за корабоплаване.

Президентът Си също така ясно изрази противопоставянето на Китай срещу милитаризацията на протока и всякакви опити да се събира такса за използването му, твърди представител на Белия дом.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесент каза снощи в интервю за CNBC, че Китай ще работи зад кулисите, за да помогне за отварянето на Ормузкия проток. "В техен интерес е протокът да бъде отворен“, подчерта той.

