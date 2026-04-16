НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

НОИ обяви размера на средния осигурителен доход
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 967,45 евро. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2026 г.

Месечна динамика на средния осигурителен доход

Справка на Actualno.com показва, че средният осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е бил 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е бил 957,91 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е бил 1999,08 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. пък е бил точно 1854,22 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е бил 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. е бил 1835.11 лв.

Ясен е графикът за изплащане на пенсиите през април

Голяма промяна с пенсиите на работещите пенсионери

Безработните у нас са малко над 100 хиляди

