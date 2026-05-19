КНСБ: Бюджетът не е толкова катастрофален, че да се режат заплати

По нашите анализи положението с бюджета не изглежда толкова катастрофално, както беше представено. Това каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров по повод оповестените вчера от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев данни и мерки в бюджетната процедура за 2026 г. По думите му трябва да се получи повече яснота на какво стъпва представеният от правителството анализ.

Синдикатът е против 10 на сто съкращение на разходите

По отношение на идеята за 10 на сто съкращение на разходите Димитров каза, че дяволът е в детайлите. Ако предложението е за хоризонтално съкращение на всички, сме против, коментира той. И подчерта, че в някои сфери доходите са близки до минималните и за съкращение на разходите не може да се мисли. Според него има логика да се обсъжда в някои сектори, които, по думите му, са получили повече увеличение на заплатите, като например сектор „сигурност“.

Президентът на КНСБ отново подчерта, че има сектори, които са недофинансирани, като даде пример с публичния транспорт.

Това, че липсват петте процента в политиката по доходите, също е проблем, заяви още Димитров. Той каза, че от КНСБ подкрепят ръст на максималния осигурителен доход.

Според Димитров трябва да има мерки в подкрепа на най-бедните, например субсидия в размер на стойността на малката потребителска кошница за хората с доходи до прага на бедност.

Няма драма с дефицита, коментира още синдикалистът. Проблемите с дефицита не могат да бъдат обяснявани с разходите за заплати и пенсии, добави Димитров.

Според Пламен Димитров не е вярно, че заплатите в обществения сектор изпреварват тези в частния. Ако това е вярно за сектор „сигурност“, то не е за целия обществен, посочи той. Синдикатите нямат отношение към заплатите в сектор „сигурност“, коментира Димитров, посочвайки, че това е политическо решение, гласувано в парламента.