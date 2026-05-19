Обрат с цената на петрола след новина за Иран

Цената на петрола спадна с около 2 на сто в сутрешната търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана атака срещу Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори за прекратяване на конфликта в Близкия изток и има "много добри шансове“ за постигане на споразумение, предаде Ройтерс. Изявлението бе дадено часове след като американският президент обяви пауза във военните действия.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли поевтиняха с 2,42 долара, или 2,16 на сто, до 109,68 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол с доставка през юни е надолу с 1,76 долара, или 1,69 на сто, до 102,64 долара за барел.

В предходната сесия двата основни сорта достигнаха най-високите си нива съответно от 5 май и 30 април.

"Макар сигналът на Тръмп да облекчи донякъде непосредствения натиск, фундаменталните рискове остават“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

По думите му пазарът следи дали изявленията на Тръмп представляват реален сигнал за деескалация или са само тактическа пауза.

Конфликтът в Близкия изток на практика доведе до затваряне на Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Това засили опасенията за сериозни прекъсвания в доставките.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багери потвърди, че позицията на Техеран е била предадена на САЩ чрез Пакистан, но не предостави подробности. Пакистански представител, пожелал анонимност, заяви, че Исламабад е предал ново предложение между двете страни, но преговорите напредват бавно.

Анализаторите на ING отбелязват, че въпреки честите политически сигнали пазарът на петрол остава силно чувствителен към риска от прекъсване на доставките.

"Мащабът на нарушенията в доставките е значителен и става все по-тревожен с всеки изминал ден, в който потоците на петрол остават прекъснати“, посочват от банката.

Полуофициалната иранска агенция "Тасним“ съобщи, че Вашингтон е склонен да премахне санкциите върху иранския петролен износ в рамките на преговорите, но американски представител отрече информацията.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесент удължи с 30 дни изключението от санкциите, позволяващо на енергийно уязвими държави да продължат да купуват руски петрол, транспортиран по море.