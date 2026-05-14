Депутатите приеха законови промени срещу високите цени

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България“ (ПБ) и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги. Измененията бяха подкрепени от 121 депутати от ПБ и 15 депутати от ДПС. Против бяха един депутат от ПБ, четирима от ГЕРБ-СДС, осем от „Демократична България" (ДБ), 13 от „Продължаваме промяната" (ПП) и 12 от „Възраждане", а 10 депутати от ГЕРБ-СДС и 11 депутати от ДБ се въздържаха.

Законопроектът прехвърля текстове от Закона за еврото

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще се прилагат до 9 август 2027 г.

