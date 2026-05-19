Безработните у нас намаляват

През април равнището на безработица в страната е 5,27 на сто и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. В края на април регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда въпреки динамичната икономическа среда.

Над 15 700 души са започнали работа

През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията. В резултат на активното посредничество на бюрата по труда 14 716 безработни са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Така общият брой на получилите подкрепа за включване на пазара на труда през месеца, достига 15 751.

Продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори, посочват още от Агенцията по заетостта.

Същевременно 1027 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 968 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца Агенцията по заетостта е издала над 10 200 ваучера за обучение на безработни и трудово заети.

 

От страна на бизнеса през април са заявени 9965 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, хотелиерство и ресторантьорство, държавно управление, административни и спомагателни дейности, образование, селско, горско и рибно стопанство и строителство.

Сред най-търсените професии през април са служители в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства, както и работници по събиране на отпадъци и други.

