Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържат на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo.net. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро за литър или с 1,97 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база поскъпването възлиза на 0,5 евро за литър или 3,33 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,15 на сто. На 14 май се е търгувал по 1,74 евро за литър, а към днешна дата е 1,76 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,5 евро за литър или 2,92 на сто.

Цената на дизела

За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 0,5 евро за литър, или 1,14 на сто - от 1,76 евро до 1,74 евро към момента. За един месец дизелът е поевтинял с 0,5 евро за литър или 2,79 на сто.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозира тази сутрин пред bTV, че ще има изравняване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите у нас.

Цената на пропан-бутана се е понижила с 0,3 евро за литър или с 3,70 процента. На месечна база поевтиняването при този вид гориво е 0,4 евро за литър или 4,88 на сто. Към момента се продава по 0,78 евро за литър.

При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1,21 евро за килограм.