Цената на бензина в България продължава да се повишава

Цената на бензина в България продължава да се повишава
Снимка: БГНЕС

Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържат на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo.net. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро за литър или с 1,97 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база поскъпването възлиза на 0,5 евро за литър или 3,33 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,15 на сто. На 14 май се е търгувал по 1,74 евро за литър, а към днешна дата е 1,76 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,5 евро за литър или 2,92 на сто.

Още: Европейската комисия обяви мерки срещу високите цени на горивата

Цената на дизела

За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 0,5 евро за литър, или 1,14 на сто - от 1,76 евро до 1,74 евро към момента. За един месец дизелът е поевтинял с 0,5 евро за литър или 2,79 на сто.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозира тази сутрин пред bTV, че ще има изравняване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите у нас.

  

Цената на пропан-бутана се е понижила с 0,3 евро за литър или с 3,70 процента. На месечна база поевтиняването при този вид гориво е 0,4 евро за литър или 4,88 на сто. Към момента се продава по 0,78 евро за литър.

Още: Активираха помощите заради високите цени на горивата

При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1,21 евро за килограм.

Още от Енергетика

Нов обрат с цената на петрола

Нов обрат с цената на петрола

Неочаквана промяна в цената на петрола

Неочаквана промяна в цената на петрола

Обрат с цената на петрола след новина за Иран

Обрат с цената на петрола след новина за Иран

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1600
  • GBP
    0.86555
  • JPY
    184.48
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата