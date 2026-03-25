Активираха помощите заради високите цени на горивата

От днес мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица, която е в размер на 20 евро на месец, вече е активна. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет. По думите му вчера, 24 март, е бил третият пореден ден, в който цената на дизеловото гориво на дребно е била над 1,60 евро.

Стабилизиране на цените

В последните четири дни, от 21 до 24 март, макар цените да са достигнати нивата от 1,60 евро за литър дизелово гориво, все пак се наблюдава стабилизация, каза Клисурски. Той отбеляза, че на 21 март дизелът е струвал 1,59 евро, на 22, 23 и 24 март - 1,60 евро, докато бензин А95 за целия период на тези четири дни е на цена 1,43 евро за литър. Тези данни, по думите на Клисурски, означават сравнително краткосрочно стабилизиране на цените.

Клисурски напомни, че НАП освен да следи ежедневните стойности на цените на горивата по бензиностанциите, извършва и проверки. Над 800 от общо 4000 бензиностанции са проверени за нивата на техните маржове, така че всяко увеличение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставени цени, а не от спекулативно поведение, каза финансовият министър.

Структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са готови да изпълнят решението на МС, каза в Министерския съвет Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика. Той припомни, че две категории лица ще имат правото да получат тази компенсация. Първата категория са хората, които имат банкови сметки в АСП и получават средства от Агенцията. Те няма нужда да подават заявления и автоматично ще получат компенсацията от 20 евро, съобщи Адемов.

Другата категория граждани са тези, които нямат плащания от АСП. Те ще трябва да подадат заявления в регионалните поделения на Агенцията. Министър Адемов подчерта, че заявлението ще бъде предоставяно еднократно, а не всеки месец. Компенсацията ще бъде получена в следващия месец, от месеца, през който е активирана мярката, обясни Хасан Адемов. Той припомни, че основният критерий за получаване на помощта е доходен – право на подкрепа ще имат лица със средномесечен брутен доход до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. Допълнително условие е кандидатите да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели, каза още социалният министър.

